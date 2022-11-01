SON DAKİKA: SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur zammı… Yeni maaşlar ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı…

Son dakika… Memur ve emeklinin gelecek yıl zam oranıyla ilgili gelen verilerde ipuçları arıyor. Ocak 2023 ile birlikte milyonlarca asgari ücretli çalışanın, memurların ve emeklilerin maaşları enflasyon oranına göre şekil alacak. Zam için ipuçları gelmeye devam ederken ekonomistlerle yapılan yeni anketlerle 2022 yılı enflasyon oranı tahmini geldi. Peki Ocak 2023 memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Kim, ne kadar maaş alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? İşte yanıtı… İşte haberin detayları…
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 olurken, 2022 yılı tamamı için bu rakam yüzde 73,12 olarak kayda geçti.
Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,73 iken, bu anket döneminde yüzde 67,78 oldu.
Memur ve emekli için 2023 yılında yapılacak maaş zamları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.
MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI
Mevcut: 9.109 TL
AA Finans: 11.169 TL
TCMB : 10.827,67 TL
Mevcut: 6.077 TL
AA FiNANS: 7.451 TL
TCMB: 7.223 TL
Mevcut: 4.687 TL
AA FiNANS: 5.700 TL
TCMB: 5.524 TL
Mevcut: 2.906 TL
AA FiNANS: 3.534 TL
TCBM: 3.425 TL
Mevcut: 4.197 TL
AA FiNANS: 5.104 TL
TCBM: 4.947 TL
Mevcut: 3.335 TL
AA FiNANS: 4.056 TL
TCBM: 3.931 TL