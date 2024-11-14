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Son dakika... SGK son 7 ayı işaret etti! Ankara Büyükşehir Belediyesi için borç açıklaması

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
14.11.2024 11:37
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Son dakika... SGK ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki 'borç' tartışması büyüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yapılan konser etkinliği tartışmaları için inceleme başlatılırken, Yavaş belediyenin SGK'ya olan borcunun 8 milyar lira olduğunu açıkladı. SGK tarafından yapılan son açıklamada 7 aylık dönemde belediyenin borcunun 4,5 milyar liradan eylül 2024 itibarıyla 8,8 milyar liraya yükseldiği belirtildi ve Yavaş'ın bazı açıklamalarına cevap verildi.

Son dakika... SGK son 7 ayı işaret etti! Ankara Büyükşehir Belediyesi için borç açıklaması

Son dakika... Ankara Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 69 milyon liralık konser harcaması yaptığı iddia edilmiş, konuyla ilgili olarak da ABB Başkanı Mansur Yavaş açıklamada bulunmuştu.

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YAVAŞ: GÜNCEL BORÇ 8 MİLYAR LİRA

Yaşanan gelişmelerin ardından inceleme başlatılırken, Yavaş yaptığı açıklamada, güncel borcun 8 milyar lira olduğunu belirterek şu ifadelere yer vermişti:

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"6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri reddedildi. 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda borcun %10 u peşinat olan 651 milyon ödendi. Borcun %50 teminat için arazi çalışması 2 ayrı çizelge ile Emlak dairesince SGK ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1.2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç reddedildi. Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48’nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı"

SGK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yavaş'ın açıklamalarından sonra SGK tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak, işçilerin kazançlarından kesilerek SGK’ya yatırılması gereken primlerin tahsil edilmesi, yasal bir zorunluluk olup topladığımız bu prim gelirleri ile emeklilerimizin aylıklarını ödemekte, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti giderlerini karşılamaktayız.

"SİYASİ BİR SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

SGK, prim gelirlerini toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı eşit bir tutum sergilemektedir. Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi süreci “siyasi bir saldırı” olarak değerlendirilemez.
Kurum olarak amacımız; birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesidir.

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"2024 EYLÜL AYI İTİBARIYLA 8,8 MİLYAR LİRAYA YÜKSELMİŞTİR"

Gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK’ya olan prim borçları hakkında kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan 2024/Ağustos ayı itibarıyla 8.4 milyar TL’ye, 2024/Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir.
Belediyenin 6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim, kanunda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kanunen geçersizdir. Söz konusu madde, mali açıdan zor durumda bulunan ve borcun vadesi bir yılı geçmemiş durumda olan mükelleflere istisnai olarak uygulanmakta olup, bugüne kadar deprem bölgesi belediyeleri dahil hiçbir belediyeye bu madde çerçevesinde bir tecil işlemi yapılmamıştır.

"ÜZERİNDE HACİZLER OLAN GAYRİMENKULLERİN TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ İYİ NİYETLİ BİR YAKLAŞIMDAN UZAKTIR"

6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi uyarınca tecil başvurusu yapabilmek için borcun %10’unun peşin olarak ödenmesi ve kalan borcun %50’si oranında teminat gösterilmesi şartı vardır. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkuller üzerinde çok sayıda haciz bulunması nedeniyle bu varlıklar kanunen geçerli teminat olamamıştır. Dolayısıyla bu işlem geçersiz olmuş ve SGK Yönetim Kurulu’nda değerlendirilecek bir başvuru halini dahi alamamıştır. Kanuni şartların bilinmesine rağmen üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat olarak verilmesi iyi niyetli bir yaklaşımdan uzaktır.

"ANLAŞMA YAPILDIĞINA DAİR İDDİA İSE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma
yapıldığına dair iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımızda ve borçların ödenme şekilleri arasında “rızaen anlaşma şekli” bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından bu yönde bir anlaşma da yapılmamıştır. SGK olarak yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle ilgili süreçlerin siyasi tartışmaların odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

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