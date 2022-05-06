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Son dakika: Sigaraya yeni zam! İşte sigara fiyatlarındaki son durum! En ucuz sigara...

06.05.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya yeni zam mı geldi? Dün sosyal medyada arka arkaya zam gelen sigaraya yeni zammın uygulanacağı iddia edildi. 2022 Ocak ayındaki çifte zam sonrası sigaraya 14 - 15 Mart tarihlerinde 2 lira zam gelmiş ve 2022 yılı itibariyle toplam 6 TL zam uygulanmıştı. Peki sigaraya zam mı geliyor? Sigara fiyatlarına ne kadar zam gelecek? Sosyal medyada dolaşan haberlere göre vatandaş son dakika sigara zammını araştırıyor.

Son dakika: Sigaraya yeni zam! İşte sigara fiyatlarındaki son durum! En ucuz sigara...

Son dakika: Vatandaşlar tarafından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de güncel sigara fiyatları oldu.Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı kararı ile sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Bu haber sonrası sigara fiyatlarına zam beklentisi oluşmuştu. Bu haber sonrası vatandaşlar sigara fiyatlarını araştırmaya başladı.

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SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARINA 2 LİRA ZAM! EN DÜŞÜK SİGARA NE KADAR?

2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına 2 lira daha zam yapıldı.

EN DÜŞÜK SİGARA NE KADAR?

Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

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SENE BAŞINDAN BU YANA ÜÇÜNCÜ ZAM

2022 Ocak’ta sigaralara 4 TL zam gelmişti. Bu zamla en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL’ye yükselmişti.

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