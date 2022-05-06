Son dakika: Sigaraya yeni zam! İşte sigara fiyatlarındaki son durum! En ucuz sigara...

Son dakika: Vatandaşlar tarafından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de güncel sigara fiyatları oldu.Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı kararı ile sarmalık kıyılmış tütünün ÖTV oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Bu haber sonrası sigara fiyatlarına zam beklentisi oluşmuştu. Bu haber sonrası vatandaşlar sigara fiyatlarını araştırmaya başladı.

SON DAKİKA: SİGARA FİYATLARINA 2 LİRA ZAM! EN DÜŞÜK SİGARA NE KADAR?

2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına 2 lira daha zam yapıldı.

EN DÜŞÜK SİGARA NE KADAR?

Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.

SENE BAŞINDAN BU YANA ÜÇÜNCÜ ZAM

2022 Ocak’ta sigaralara 4 TL zam gelmişti. Bu zamla en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL’ye yükselmişti.

