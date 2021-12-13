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Son Dakika: Son 3 yılın en yüksek cari fazlası

13.12.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre ödemeler dengesi 3,16 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15,4 milyar dolar oldu. Bu rakam Ekim 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek cari fazla oldu.

Son Dakika: Son 3 yılın en yüksek cari fazlası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, bir önceki yılın Ekim ayında 93 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı döneminde 1 milyar 289 milyon dolar açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu ayda 146 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 843 milyon dolar artarak 3 milyar 863 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ekim ayında 3 milyar 106 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 7 milyar 721 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 336 milyon dolar artarak 3 milyar 25 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon dolar artarak 985 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında 29 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 132 milyon dolar net giriş gerçekleşti.


FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 337 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2 milyar 220 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 55 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 400 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 240 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 806 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 708 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 691 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 399 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 575 milyon dolar, 61 milyon dolar ve 328 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 1.480 milyon dolar net artış gözlendi. (İHA)

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