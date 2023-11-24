SON DAKİKA | Tarihi zirvesine ulaştı! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında altın, euro ve dolarda son durum

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, dün aylık toplantısında politika faizini 500 baz puan artırma kararı aldı. Son kararla birlikte faiz oranı yüzde 35'ten yüzde 40'a çıktı.

TARİHİ ZİRVESİNE ULAŞTI

Merkez Bankası'nın kararı sonrasında dolar, altın ve euronun nasıl tepki verdiği merak edilmişti. Kararla birlikte Dolar/TL 28.82'den 28.76'ya gerilemişti ancak bu gerileme kalıcı olmadı. Dolar dün kapanışa doğru yeniden 28.80 TL'nin üzerine çıkmıştı.

Dolar yükselişini bugün de sürdürdü. Sabaha karşı dolar 28.91'in üzerini gördü ve tarihi zirvesine ulaştı. Piyasa açılışıyla beraber ise dolar 28.87-28.88 aralığında dengelendi.

ALTIN VE EURODA SON DURUM

Euro 31,49 TL'den, gram altın ise bin 898 TL'den işlem görüyor.





