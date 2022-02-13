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Son Dakika: Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı

13.02.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği temel gıda ürünlerindeki KDV oranında indirime gidilmesiyle ilgili karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek. Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiğini duyurmuştu. KDV indirimi pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, yağ, şeker, yumurta, peynir, sebzeler, meyveler, kuruyemişler ve bakliyat çeşitleri gibi günlük hayatta en çok kullanılan ürünleri

Son Dakika: Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerindeki KDV oranında indirime gidildiğini duyurmuş, düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanacağını belirtmişti. Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, "'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

İŞTE O KARAR

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Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirilirken söz konusu karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi destek paketinin açıklandığı toplantıda temel gıda ürünleriyle ilgili KDV müjdesini duyurmuştu. Artan fiyatlar ve enflasyon karşısında her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiğini söylemişti. Erdoğan, KDV indiriminin hangi gıda ürünlerini kapsadığını da açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"KDV oranlarında değişiklik yapacak imzayı attık, hayırlı olsun. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacak toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünya, emtia fiyatlarındaki yükselişin sancılarını yüksek enflasyon olarak yaşamaktadır. Türkiye de bu dalgalanmalardan etkilenmektedir. Açıkladığımız paketle kur dalgalanmasının önüne geçerek, istikrara kavuşturduk.

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HANGİ GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ GEÇERLİ?

KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet olarak ürünlerde yüzde 7 indirim yapmış olduk. Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, yağ, şeker, yumurta, peynir, sebzeler, meyveler, kuruyemişler ve bakliyat çeşitleri gibi tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi, aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir.

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Düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımlayacağız. Bu, gıda ürünlerinde yüzde 7'lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Diğer sektörlerden de aynı indirimi yansıtacak bir yaklaşım bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan
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