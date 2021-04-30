Son Dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan çek açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapılmıştır."

Ayrıntılar geliyor...



