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Son dakika: TOKİ için yeni karar! Bakan Kurum açıkladı: İndirim...

05.02.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında Mart ayında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerini açıklayarak, "Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık" ifadelerini kullandı.

Son dakika: TOKİ için yeni karar! Bakan Kurum açıkladı: İndirim...

Son dakika haberi: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında Mart ayında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022’de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye konuştu.

"İZMİR'DE 2022'DE EVİNE KAVUŞMAYAN TEK DEPREMZEDE KALMAYACAK"

TOKİ’nin afetzedeleri yeni yuvalarına kavuşturmak için çalıştığının altını çizen Bakan Murat Kurum, "Bugün Elazığ ve Malatya’da tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin yeni yuvamızı teslim etmek üzereyiz. Yine İzmir’de, toplam 5 bin 400 konutluk projelerimizle İzmir’e damga vuracak tarihi dönüşüm seferberliğini kararlılıkla yürütüyoruz. Biz İzmir’de enkaz altından uzanan Ayda bebeğin elini bırakmadık. Güzel İzmirimizi çaresiz bırakmadık. 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk konutlarımızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022’de İzmir’de; evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

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TOKİ
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