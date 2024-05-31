SON DAKİKA: TÜİK ilk çeyrek için duyurdu! Türkiye'nin BÜYÜME RAKAMLARI belli oldu

Son dakika: Piyasalar ayın son gününde önemli bir veriyi karşıladı. TÜİK, 2024 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini duyurdu. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 büyüme kaydetti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2024 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 11,1 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,0, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,0 arttı.

BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 2.4'LÜK ARTIŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı.

GSYH 2024 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 8 TRİLYON 822 MİLYAR 248 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90,0 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH’nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2024 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7,3 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2024 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 4 ARTARKEN İTHALATI YÜZDE 3,1 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,0 artarken ithalatı yüzde 3,1 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2024 YILININ BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 108,4 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 107,8 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 42,0 oldu

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken, bu oran 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 42,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40,0 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44,2 oldu.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,90 arttığını tahmin etmişti.

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