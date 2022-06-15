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Son Dakika: Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı... 28 yıl sonra bir ilk

15.06.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Fed faiz kararını açıkladı. Tüm dünyada gözler bir süredir Fed'in faiz kararına çevrilmişti. Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı. Fed, 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. 75 baz puan faiz artışı, 28 yılın en sert faiz artışı oldu. En son 1994 senesinde Fed 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti. İşte son dakika Fed haberinin detayları ve dolarda son durum...

Son Dakika: Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı... 28 yıl sonra bir ilk

Son dakika haberi: Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Fed faiz kararının ne olacağı günlerdir merak konusuydu. Son dakika gelişmesine göre, ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed, faiz artıracağının sinyalini de verirken 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

28 YIL SONRA BİR İLK

ABD’de tüketici enflasyonunun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla beraber 75 baz puan faiz artışı gerçekleşti. 75 baz puan faiz artışı, 28 yılın en sert faiz artışı oldu. Fed son olarak 1994 yılında 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti.

İŞTE DOLARDA SON DURUM

Karar öncesinde düşüşe geçen dolar/TL kuru, karar sonrasında 17.26/17.28 TL arasında hareket etti. Ons altın fiyatı ise şu sıralar artı bölgede 1819 dolardan değerleniyor. Gram altın fiyatında da dolar kuru ve ons altın tarafında kayda değer değişiklik olmadığı için 1010 TL seviyeleri korundu.

NEW YORK BORSASI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLAMIŞTI

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamıştı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazanmış ve yüzde 0,68 artarak 30.570,50 puana yükselmişti. S&P 500 endeksi yüzde 0,76 artışla 3.764,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kazançla 10.968,40 puana çıkmıştı.

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