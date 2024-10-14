SON DAKİKA | Türk profesör Daron Acemoğlu'na Nobel Ekonomi ödülü! Türkiye tarihine geçti

Son dakika: 2024 Nobel Ekonomi Ödülü, Daron Acemeoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a gitti. "Kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği" konusundaki çalışmalarından Daron Acemoğlu, Nobel ödülü kazanan 3. Türk oldu.

Ülkemizde daha önce Nobel Ödülü'ne sahip olan iki isim vardı. Bunlardan biri Orhan Pamuk, diğeri ise Prof. Dr. Aziz Sancar'dı.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

1986 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitiren Acemoğlu, lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise bu dalda en prestijli okullardan olan London School of Economics'ten aldı.

2000 yılında profesörlüğe yükselen Acemoğlu, 1993'ten bu yana ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders veriyor.

Acemoğlu'nun The Economic Journal'da yayınlanan bir çalışması "1996 Yılının En İyi Makalesi" ödülünü aldı.

Acemoğlu, 2005 yılında, ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bilim adamlarına verilen John Bates Clark madalyası ile ödüllendirildi.

Acemoğlu'nun ilgi alanı içine giren başlıca konular, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği. En güncel çalışmaları ise "kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri" üzerine. Bu alandaki çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında "Bilim Ödülü"ne layık görüldü.

Acemoğlu, 2013 yılında da klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır