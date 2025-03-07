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SON DAKİKA | TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'a kamu davası!

07.03.2025 14:09
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Son dakika haberi: TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras hakkında kamu davası açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Şüpheliler hakkındaki adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili tefrikine karar verilen soruşturma ayrıca devam etmektedir." denildi.

SON DAKİKA | TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'a kamu davası!

Son dakika haberi: TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İki isim hakkında kamu davası açıldı.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Turan ve Aras hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, TÜSİAD’ın 13 Şubat’ta yapılan genel kurulundaki konuşmalardan sonra başlatıldı.

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Toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.

TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

YURT DIŞI YASAĞI KARARI ÇIKMIŞTI

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras bu suçlamalarla savcıya ifade vermişti.

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İki TÜSİAD yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede, yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan TURHAN ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS hakkında; 13/02/2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı başlatılan resen soruşturma kapsamında, Her 2 şüpheli hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçundan dolayı iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olup, Şüpheliler hakkındaki adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili tefrikine karar verilen soruşturma ayrıca devam etmektedir."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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TÜSİAD son dakika TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
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