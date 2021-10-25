Son Dakika: Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması!

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

KAMU BANKALARINDAN FAİZ İNDİRİMİ

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kararının ardından bankaların kredi faizlerini düşüreceği beklentisi artmıştı. Kamu bankalarının (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) ortak açıklamasında 200 baz puan indirim yapıldı. Kamu bankalarından ortak açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

-22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.

KONUT KREDİ ORANLARI NE KADAR OLACAK?

Konut kredisinde 1 milyon TL üstüne kredi faiz yüzde 1,34 olacak. 1 milyon TL altına ise 1,29 olacak.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.37

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.37

Taşıt kredisi: 1.50

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.63

Konut kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.54



