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Son Dakika... Yeni ekonomi modelinde devrim gibi değişiklik! KDV için çalışmalar başladı: İşte detaylar

09.01.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre KDV'ye düzenleme geliyor... Hayata geçirilen yeni ekonomi modelinde tüm vatandaşları ilgilendiren adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattığı yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV'yle ilgili düzenleme için çalışmalar başladı. Yapılacak düzenleme ile KDV düşecek, etiket fiyatları da inecek. İşte tüm detaylar...

Son Dakika... Yeni ekonomi modelinde devrim gibi değişiklik! KDV için çalışmalar başladı: İşte detaylar

Son dakika haberine göre yeni ekonomi modeli kapsamında KDV düzenlemesi geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi politikasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin, Katma Değer Vergisi'nde (KDV) köklü değişiklik içerek yasa teklifi üzerinde çalışmalar başladığı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hazırlıklarını "Gerçekten çok ses getirecek, KDV'nin sadeleştirilmesi piyasadaki başta üreticileri tüketicilerin başta olmak üzere herkesin ittifak edebileceği yalın bir sistem getireceğiz. Katma değer vergisinin (KDV) sadeleştirilmesi hayalini gerçekleştiriyoruz. Mali müşavirlerimiz yoruluyordu. Özellikle de KDV iadelerini hızlandırıyoruz" sözleri ile açıklamıştı.

Bakan Nebati'nin üzerinde çalıştıklarını söylediği modelin detayları ortaya çıkmaya başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, alternatifli hazırlanan teklife Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda son şekli verilerek TBMM'ye sunulacak.

Teklifte öne çıkan düzenlemeler şöyle:

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SİSTEM SADELEŞECEK

Halen Türkiye'de 1, 8 ve 18 olmak üzere 3 farklı KDV oranı uygulanıyor. Sistem baştan sona sadeleştirilip kafa karışıklıkları giderilecek.

YÜZDE 18 DÜŞECEK

Yapılan çalışma kapsamında yeni getirilecek sisteme ilişkin birkaç alternatif bulunuyor. Ya bunlardan biri tercih edilecek ya da bir kaçının içinde yer aldığı yeni bir çatı oluşturulacak. Bu kapsamda öncelikle olarak üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesi yönünde. Hangi rakama inerse nasıl bir sonuç çıkacağına ilişkin hesaplamalar yapılıyor.

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KDV İÇİN TEK RAKAM

Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor. Bunun ortadan kaldırılması için tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi de üzerinde de çalışılıyor. Bu kapsamda toptan mal ve hizmet tesliminde tek oran KDV, perakende mal ve hizmet tesliminde de yine tek oran KDV uygulanacak.

GIDA, SAĞLIK, EĞİTİM...

KDV'de yapılacak düzenlemenin özellikle gıda gibi vatandaşın temel ihtiyaç kalemlerinde indirim sağlayarak hayatlarını kolaylaştırılması isteniyor. Gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda tek ve düşük bir KDV oranı uygulanması gündemde.

SIFIR KDV

Çeşitli kesimler gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp yüzde 1'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması yönündeki taleplerini dile getiriyor. Sıfır KDV'nin maliyetlerine ilişkin de hesaplamalar yapılıyor. Bazı ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması da bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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