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  4. SON DAKİKA: Yüzde 4’lük indirim! Motorin ve benzine peş peşe zam gelmişti: Mazot fiyatı bir kez daha değişiyor (28 Ekim Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)

SON DAKİKA: Yüzde 4’lük indirim! Motorin ve benzine peş peşe zam gelmişti: Mazot fiyatı bir kez daha değişiyor (28 Ekim Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)

28.10.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar kuru ile yön bulmaya devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda hem benzin hem de motorin peş peşe gelen zamlarla litresi 40 lirayı aşan akaryakıt fiyatları için indirim geleceği öğrenildi. Pazartesi gece yarısı mazot fiyatı bir kez daha değişecek. İşte 28 Ekim 2023 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin-mazot fiyatı…

SON DAKİKA: Yüzde 4’lük indirim! Motorin ve benzine peş peşe zam gelmişti: Mazot fiyatı bir kez daha değişiyor (28 Ekim Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika haberleri… İsrail-Filistin arasında yaşanan savaş gerilimi ile dalgalı bir seyir izleyen brent petrol fiyatları geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatları üzerinde zam olarak etkisini göstermişti. Ancak yurt dışı ürün fiyatında yaşanan gerileme sonrası motorin litre fiyatları için indirim geleceği öğrenildi. İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı ile akaryakıt fiyatları haberinin detayları…

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MOTORİNE 1,57 LİRALIK İNDİRİM

Akaryakıt sektörü kaynakları, mazot fiyatı için Pazartesi gecesinden itibaren yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1,57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL’ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

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28 EKİM 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 35,07 TL
Motorin: 39,56 TL
LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA
Benzin: 35,68 TL
Motorin: 40,15 TL
LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR
Benzin: 35,78 TL
Motorin: 40,30 TL
LPG (Otogaz): 18,23 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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