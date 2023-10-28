SON DAKİKA: Yüzde 4’lük indirim! Motorin ve benzine peş peşe zam gelmişti: Mazot fiyatı bir kez daha değişiyor (28 Ekim Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika haberleri… İsrail-Filistin arasında yaşanan savaş gerilimi ile dalgalı bir seyir izleyen brent petrol fiyatları geçtiğimiz haftalarda akaryakıt fiyatları üzerinde zam olarak etkisini göstermişti. Ancak yurt dışı ürün fiyatında yaşanan gerileme sonrası motorin litre fiyatları için indirim geleceği öğrenildi. İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı ile akaryakıt fiyatları haberinin detayları…

MOTORİNE 1,57 LİRALIK İNDİRİM

Akaryakıt sektörü kaynakları, mazot fiyatı için Pazartesi gecesinden itibaren yaklaşık yüzde 4’lük düşüş ile 1,57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 37,99 TL’ye, Ankara'da 38,58 TL'ye ve İzmir'de 38,73 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

28 EKİM 2023 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 35,07 TL

Motorin: 39,56 TL

LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

Benzin: 35,68 TL

Motorin: 40,15 TL

LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 35,78 TL

Motorin: 40,30 TL

LPG (Otogaz): 18,23 TL









