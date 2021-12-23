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Son dakika: Zam fırsatçılarının yeni oyunu: Vatandaşın gözü marketlerde! "İndirim" yapıyorlar ama...

23.12.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre dolar ve Euro'daki düşüş sonrası bazı sektörlerde indirimler geldi. Otomobil sektörü indirime giderken akaryakıttaki zamlar da geri çekilmişti. Ancak vatandaşın marketlerde beklediği indirimler gelmedi. Zam yaparken aceleci davranan marketçiler, dolar ve Euro'daki düşüşü raflara yansıtmadı ancak vatandaşın gözünü boyamak için "indirim"e gitti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Zam fırsatçılarının yeni oyunu: Vatandaşın gözü marketlerde! "İndirim" yapıyorlar ama...

Son dakika gelen haberlere göre vatandaşın gözü marketlere çevrildi. Ekonomideki alınan kararlar sonrası başta dolar ve Euro'da yaşanan düşüşle birlikte bazı sektörler indirme gitmişti. Özellikle otomobil şirketleri fiyatları aşağı çekerken, akaryakıtta yapılması beklenen zamlar da geri alınmıştı. Ancak döviz yükselirken aceleci davranan fırsatçılar, indirim yapmak için aynı özveriyi göstermedi.

Dövizdeki dalgalanmanın önüne geçmek ve TL’de istikrarı sağlamak amacıyla getirilen ekonomik tedbirler meyvesini vermeye başladı. Pazartesi akşamı 18,35 TL ile zirve yapan dolar, dün 13 TL’nin altında kalarak sakinleşti. Piyasalara güven geldi, öngörülebilirlik arttı. Bunun üzerine her alanda indirim beklentisi oluştu. Gözler etiketlere çevrildi. Ancak marketlerde hâlâ hissedilir bir düşüş görülmedi. Hatta sahte indirim ihbarları patladı.

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"İNDİRİM" YALANI

Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'ın haberine göre, Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Fırsatçılar, dolar kurunun görmediği seviyesine göre fiyat belirlerken aceleci davranıyordu. Vurguncular fiyatı artırdı ve kârına kâr kattı. Döviz düştü ama aynı telaşı göremiyoruz. Mesela 32’li tuvalet kâğıdını 50 liradan 120 liraya çıkaran bir market "indirim" yalanıyla fiyat düşürdüğünü iddia ediyor ve suç işliyor. İndirim diyen, bu ürünü daha yüksek bedelle sattığını ispatla yükümlü. Aksi hâlde yanıltıcı reklam hükümlerine göre cezalandırılır. Cezalandırılmalı” dedi.

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CEZA KESİLMELİ

Döviz artarken malı rafa çıkarmayıp sınırlı satış yapanların depolarının dolu olduğunu, bunlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğini söyleyen Aydın Ağaoğlu “Devlet SGK’sıyla, Maliye Bakanlığı güçleriyle denetimini yapmalı, cezasını kesmeli” dedi ve tavsiyelerini şöyle sıraladı:

Stokçu mutlaka teşhir ve ifşa edilmeli. Uygulanacak ceza 500 binden az olmamak üzere en üst sınırdan ve ciroya göre olmalı. Stoklu mal, kamu yararına el koyma denilen "müsadere" yöntemiyle alınıp bakım evlerine dağıtılmalı; Tarım Kredi marketlerinde uygun fiyattan satılmalı. Defterler incelenip ne zaman hangi fiyattan alıp, üzerine ne kadar kâr koyduğu tespit edilmeli. Yağ depolayan inşaatçı da en ağır şekilde cezalandırılmalı.

BAKANLIK: TAVİZ YOK

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, döviz kurundaki düşüşlerin fiyatlarda da kendini göstereceğini vurguladı. Nebati, kurdaki gerilemenin fiyatlara yansıması konusunda ağırdan alındığı sözleri üzerine “Hazine ve Maliye Bakanlığı da kendisini gösterecektir” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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