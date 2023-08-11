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Son dönemde popüler oldu! Vatandaşlar 'hisse' tapulu evlere dikkat: Her an evsiz kalabilirsiniz

11.08.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar son dönemde yatırım için hisse tapulu dairelere yöneldi. Ucuz diye tercih edilen hisse tapulu daireler birçok riski de içinde barındırıyor. İnternet sitelerinde ilanlar hızla artarken uzman isimler, 'hisse' tapulu evlerdeki risklere dikkat çekip vatandaşların her an evsiz kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Son dönemde popüler oldu! Vatandaşlar 'hisse' tapulu evlere dikkat: Her an evsiz kalabilirsiniz

Konut satışında son dönemde 'hisseli' tapu popüler oldu. Yatırım yapmak isteyenler daha ucuz olduğu için tercih ediyorlar. 'Hisseli' tapunun bilinmeyen birçok riskinin olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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SON DÖNEMDE POPÜLER OLDU

Ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenler son zamanlarda daha ucuz diye hisse tapulu konutlara yöneliyor hem de ciddi riskleri olmasına rağmen. Kimi bu risklerden habersiz kimi ise bile bile göze alıyor. Ev sahibi oldum derken o aldığınız hisse tapulu daire kentsel dönüşüme girerse her an evsiz kalabilirsiniz.

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"EV ALDIM DERKEN..."

Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, "Belediyeler kendi içerisinde imar planlarını değiştiriyorlar. O gün üzerinde bina olan yer bugünkü imar planında yeşil alana, okul arsasına dönüşmüş olabilir. Vatandaşlar ev aldım derken yeşil alana dönüştürülmüş bir yere sahip olabilirler" dedi.

"120 METREKARE 60 METREKAREYE DÜŞÜYOR"

Hisseli tapu alınırken en önemli noktalardan biri imar durumu bilgisi. Çünkü 10 katlı bir bina yeniden yapılmak üzere yıkıldığında 5 kata düşebiliyor. Bu olasılık onlarca örnekten sadece biri. Kas, "17 metrekarelik arsa payınız olduğu dönemde, 10 katlı bina 5 kata düştü. İmar durumu nedeniyle 17 metrekarelik arsanız sizin yarıya düşüyor, 120 metrekarelik daire de 60 metrekare oluyor" diye konuştu.

"SİZ İSTEMESENİZ DE DAİRE SATILABİLİR"

ATV Haber'in haberine göre bir diğer önemli nokta ise hissedarlardan biri, ortaklığın giderilmesi için dava açabilir. Böylece siz istemeseniz de tüm mülkün satışı gerçekleşebilir. Kas, "Bu noktada olacak şey şu; mülk artık sizin olmaktan çıkıyor. Hissenizi bir başkası ihaleyle satın alma yoluna girebiliyor." dedi.

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