'İkisini ayırma zamanı geldi' Altın için kritik tahmin! 'O rakama kadar çıkış bekliyorum'

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Peş peşe rekorlar kıran altında İsrail - İran savaşı sonrası ateşkes haberlerinin de gelmesiyle beraber yeniden bir düşüş hareketi görüldü. Bu nedenle altın yatırımcısı altının bundan sonraki fiyat hareketini merak etmeye başladı. Peki, altın fiyatları için uzmanların beklentileri ne yönde? İşte altın yorum ve tahminleri...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın 4200 TL seviyelerinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın 3274 dolar seviyelerinde seyrediyor.

"İKİYE AYIRMAK GEREKİYOR; GRAM ALTIN VE ONS ALTIN OLARAK"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Nazlı Sarp şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalar önemli ölçüde biliyorsunuz bu ticaret gümrük tarifelerini özellikle çok fiyatlıyordu, gümrük tarifelerindeki olumlu havaya ilişkin olarak yine ben risk iştahındaki artışların bir müddet daha devam etmesini beklerim. Özellikle hisse bazında. Diğer taraftan altında da biraz daha durağın bir sürece geçilmesini beklerim özellikle. Eğer altını soracak olursak da ülkemizde aslında artık ikiye tam olarak ayırmak gerekiyor gram altın ve ons altın olarak. Çünkü öncesinde yaptığımız yorumlarda biz daha çok hep ons altına göre aslında bir tahmin veriyorduk. Ancak şimdi ayrılmanın zamanı gelmiştir diyebilirim.

Biliyorsunuz altını etkileyen pek çok faktör var esasında. En klasik olarak faiz ve jeopolitik riskler altın üzerinde çok etkiliydi. Ancak günümüzde bir de mali endişeler bunun içerisine girmiş durumda. O yüzden de henüz bir belirsizlik ortamı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu belirsizlik ortamından da çıkmış değil. Şimdi eğer sadece faiz ve jeopolitik risklere göre bir fiyatlama yapacak olursak teknik olarak altının onsunun 3200 ve 3300 teknik destek ve direnç seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki 6 ay boyunca da altının onsu durağan bir şekilde hareket edecektir tahminini rahatlıkla yapabiliriz.

"BU SENENİN SONUNA KADAR 4500 LİRAYA KADAR BİR ÇIKIŞ BEKLİYORUM"

Ancak işin içine mali endişeler, özellikle yükselen kamu borçları ve herhangi bir tahvil krizinin olası tahvil krizinin işin içine girmesi senaryosunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir risk de altını tamamen yukarı yönlü kuvvetlendirecektir. Eğer her şey normal giderse ve bu tarz bir kriz çıkmazsa gram altına gelecek olursam da gram altında ben yine de her halükarda önümüzdeki yani bu senenin sonuna kadar bir 4500 liraya kadar bir çıkış bekliyorum. Bunun da sebebi; önemli ölçüde altının onsundan değil dolar TL kurundan kaynaklanacaktır.

"BELİRSİZLİK VE KARMAŞIKLIK ORTAMI YARATMAKTA"

Biliyorsunuz önümüzdeki hafta enflasyon açıklanacak perşembe günü. Bu ayın sonunda da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Eğer Merkez Bankası yüksek oranda faiz indirimlerine başlarsa dolar TL yönünde bir artış da yaşanabilir. Diğer taraftan yine küresel faktörler, Fed'in biliyorsunuz kararları burada çok öne çıkacaktır. Yine çekirdek enflasyon bir miktar tahminlerin üzerinde çıktı ABD'de ancak çok yüksek değil ama önümüzdeki hafta tarım dışı istihdam verisini alacağız. Bu da açıkçası Fed'in biliyorsunuz sene sonuna kadar 3 faiz indirmesi fiyatlanıyor. Ancak yine de oradaki mesajlar da çok karışık. Keza Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri çok güçlü ve gölge başkan tartışmaları var. Tüm bu faktörler de açıkçası orada da bir belirsizlik ve karmaşıklık ortamı yaratmakta. Tüm bunları birlikte izleyeceğiz. Ama artık bundan sonra altında gram ve onsu ayırma zamanı gelmiştir diyebilirim"