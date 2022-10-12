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Son zamlardan sonra fiyatlar katlandı! Vatandaş "Artık lüks oldu" dedi

12.10.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt ürünlerine gelen zamlardan sonra kahvaltılık fiyatları yeniden yükseldi. Vatandaş artık sabahları kahvaltı yapmanın lüks olduğunu söylerken temel gıdalardan olan peynirin kilosunun en az 120 lira olduğu belirtildi. Bir ailenin haftalık kahvaltı masrafı ise 550 liraya yaklaştı.

Son zamlardan sonra fiyatlar katlandı! Vatandaş "Artık lüks oldu" dedi

Çiğ süt fiyatlarına gelen zamla birlikte süt ve süt ürünlerinin fiyatları da bir hayli arttı. Bu ürünlerde yaşanan fiyat artışı direkt olarak kahvaltı sofralarını da etkiledi.

Önceleri dolu dolu olan ve uzun süren sohbetleriyle keyif veren kahvaltı sofraları için vatandaşlar artık lüks olduğunu belirtti.

BİR AİLENİN HAFTALIK KAHVALTI MASRAFI 500 LİRAYI GEÇTİ

Son zamlardan sonra peynirin kilo fiyatının minimum 120 liraya yükseldiği öğrenildi. Kaşar peynirinde fiyatlar 140 lirayı bulurken en ucuz zeytinin ise 40 lira olduğu ifade edildi. Show haberde yapılan hesaba göre, 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kahvaltı masrafı 550 lirayı buldu.

ktlu

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Anahtar Kelimeler:
peynir zeytin kahvaltı
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