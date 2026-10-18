Sosyal medyadaki ev ve araç ilanlarına ceza yağdı! Meta’ya 20 milyon, TikTok’a 4 milyon TL

Sosyal medyada mevzuata aykırı ilan paylaşan emlak ve oto galerilerine yaptıklarının faturası kesildi. Ticaret Bakanlığı sosyal ilanları mercek altına aldı, 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplamda 7 milyon TL ceza kesti. Ayrıca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne (EİDS) entegre olmadığı ve kimlik ile yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenen Meta ve TikTok’a toplam 24 milyon TL idari para cezası uyguladı. Böylece bugüne dek yaptırım uygulanan işletme sayısı 152'ye, toplam ceza tutarı 15,2 milyon TL'ye yükseldi.

SOSYAL MEDYADA İLAN DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından sahte ilanların, ilan kirliliğinin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLU

Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok dâhil olmak üzere elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunlu bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarında fotoğraf, video ve açıklamalara yer verilebilmesi için EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısının paylaşılması ve kullanılan görsel ve açıklamaların doğrulanmış ilana konu taşınmaz veya taşıta ait olması gerekiyor.

SOSYAL MEDYADA MEVZUATA AYKIRI PAYLAŞIM YAPAN 70 İŞLETMEYE 7 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Instagram, Facebook ve TikTok platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan paylaştığı tespit edilen 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 7 milyon TL idari para cezası uygulandı. Böylece, bugüne kadar bu kapsamda yaptırım uygulanan işletme sayısı 152’ye, uygulanan toplam idari para cezası tutarı ise 15,2 milyon TL’ye yükseldi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA DA YAPTIRIM UYGULANDI

EİDS’ye entegre olmadığı ve kimlik ile yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine 20 milyon TL, TikTok İstanbul Dijital Medya ve Reklam Limited Şirketine ise 4 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine bu kapsamda uygulanan toplam idari para cezası tutarı 36,2 milyon TL’ye ulaştı.

İLANLARDA FİYAT BİLGİSİNE YER VERİLMESİ ZORUNLU

Öte yandan, sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında fiyat bilgisine yer verilmemesinin tüketici mağduriyetlerine yol açabildiği değerlendirildiğinden, ilan paylaşımlarında taşınmazın veya taşıtın fiyat bilgisinin de bulunması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması, sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önlenmesi ile elektronik ticaret ortamında şeffaflığın sağlanması amacıyla sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarını titizlikle takip etmeye devam edecek.