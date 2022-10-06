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Sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? İhtiyaç sahipleri için maddi destek

06.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

sahipleri için maddi destek Sosyal yardım parası ödemeleri için araştırmalar hızlandı. Sosyal yardım başvurularını yapan ihtiyaç sahiplerine maddi destek veriliyor. Bu yardımlar arasında doğal gaz desteği ve elektrik desteği de yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını duyurdu. Peki, Sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Sosyal yardım başvurusu nereden yapılır?

Sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? İhtiyaç sahipleri için maddi destek

Sosyal yardım başvuru ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ilk kez başlayacak anaokulu destek ödemeleri ve diğer sosyal yardım ödemeleri hakkında bilgi verdi.

SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada Aile Destek programı ödemeleri ile ilgili, ‘'Ödemeleri ekim ayı ilk haftasında yapmayı planlıyoruz, bir problem çıkmazsa' dedi. Bakan Yanık daha önce yaptığı açıklamada diğer yardım ödemelerinin kasım ayında verileceğini duyurmuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ilk kez başlayacak anaokulu destek ödemelerinin gelecek hafta hesaplara yatırılacağını söyledi.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE ARTIŞ OLACAK

Bakan Yanık daha önce yaptığı açıklamada, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, “Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 ile 650 lira aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350, 3 çocuklu hanelere 450, 4 çocuklu hanelere 550, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız.” demişti.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURU DETAYLARI

Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 108 lira, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 144 lira, 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 180 lira ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 216 lira sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

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