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Sosyal yardım parası ne zaman yatar? Sosyal yardım parası ne kadar oldu?

01.10.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal yardım paketinin detayları belli oldu. 450 - 600 TL olarak ödenen sosyal yardım parasının miktarını artırıldığı açıklandı. Peki sosyal yardım parası ne zaman yatar? Sosyal yardım parası ne kadar oldu? Konuyla beraber detaylar da merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...s

Sosyal yardım parası ne zaman yatar? Sosyal yardım parası ne kadar oldu?

Türkiye Aile Destek Programı başvuruları e Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yardımdan senede 4 milyon hanenin faydalanması hedefleniyor. Peki sosyal yardım parası ne zaman yatar? Sosyal yardım parası ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

SOSYAL YARDIM PARASI NE KADAR OLDU?

Çocuk desteği bileşeni ile 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek verilecek.

Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalar tamamlandı. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 108 lira, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 144 lira, 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 180 lira ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 216 lira sağlanacak.

Sosyal yardım parası ne zaman yatar? Sosyal yardım parası ne kadar oldu?

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak için başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılması gerekiyor. Yeni ödemeler kasım ayında gerçekleştirilecek.

Öte yandan doğal gaz tüketim desteğinin 900 ile 2.500 lira olacağı açıklandı. Başvurular eylül ayının ilk haftası itibarıyla e-Devlet üzerinden alınacak. Öksüz Yetim Yardımında 300 TL olan destek tutarı 600 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımı 500 TL'den 1.000 TL'ye yükseltildi.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet sosyal yardım parası
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