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Sosyal yardımlarda yeni dönem! 15 destek tek kartta toplandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Ailekart uygulamasıyla doğum yardımı ve düzenli sosyal destekler kapsamında 56 milyar 12 milyon lirayı aşan ödeme yapıldı. Uygulama kapsamında dağıtılan kart sayısı 3 milyon 580 bine ulaştı.

Sosyal yardımlarda yeni dönem! 15 destek tek kartta toplandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği Ailekart uygulaması üzerinden, doğum yardımı ve düzenli sosyal yardım ödemeleri kapsamında hak sahiplerine toplam 56 milyar 12 milyon 551 bin 214 lira aktarıldı. Uygulama kapsamında bugüne kadar dağıtılan kart sayısı ise 3 milyon 580 bine ulaştı.

Bakanlık, ailelerin sosyal yardım taleplerini değerlendirerek ihtiyaçlarına uygun destekler sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal yardımların hak sahiplerine daha hızlı, güvenli ve etkin biçimde ulaştırılması amacıyla geliştirilen Ailekart da bu çalışmaların bir parçası olarak uygulanıyor.

Sosyal yardımlarda yeni dönem! 15 destek tek kartta toplandı 1

AİLEKART İLE 15 FARKLI DÜZENLİ SOSYAL YARDIM TEK KARTTA

Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında geliştirilen Ailekart, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemiyle entegre şekilde çalışıyor. Böylece farklı sosyal yardım programları kapsamında yapılan ödemeler tek bir kart üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eylül 2025'te ilk olarak doğum yardımı ödemeleriyle kullanılmaya başlanan uygulamanın kapsamı, 1 Temmuz 2026 itibarıyla genişletildi. Bu tarihten itibaren engelli ve yaşlı aylıkları ile elektrik ve doğal gaz tüketim desteği gibi vatandaşların hesaplarına aktarılan 15 farklı düzenli sosyal yardım ödemesi de Halkbank aracılığıyla Ailekart üzerinden yapılmaya başlandı.

Kart sahipleri, ödemelerini kamu bankalarının ortak kullanıma açık ATM'lerinden çekebiliyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde anlaşmalı iş yerlerinde sunulacak indirimlerden de yararlanabilecekler.

Sosyal yardımlarda yeni dönem! 15 destek tek kartta toplandı 2

3 MİLYON 580 BİN AİLEKART DAĞITILDI

Uygulama kapsamında bugüne kadar toplam 3 milyon 580 bin Ailekart dağıtıldı. Eylül 2025'ten bu yana doğum yardımı kapsamında yapılan ödemelerin tutarı 24 milyar 173 milyon 107 bin 900 lira oldu.

Temmuz 2026 itibarıyla vatandaşların hesaplarına aktarılan tüm düzenli sosyal yardım ödemeleri için ise 31 milyar 839 milyon 443 bin 314 lira kaynak sağlandı.

Bu ödemelerle birlikte doğum yardımı ve düzenli sosyal yardımlar kapsamında hak sahiplerine aktarılan toplam kaynak 56 milyar 12 milyon 551 bin 214 liraya ulaştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemeleri
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