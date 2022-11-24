Sözleşmeli personele kadro ne zaman? Bakan Bilgin'den kritik 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması!

Sene sonunun yaklaşmasıyla sözleşmeliye kadro, EYT, asgari ücret, memur zammı gibi konuların araştırması hız kazandı. Birçok çalışan, kadro haberlerini yakından takip ediyor. Bakan Bilgin, konuyla alakalı önemli son dakika açıklamasında bulundu. Peki sözleşmeli personele kadro ne zaman? İşte merak edilenler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro hakkında yaptığı açıklamada, "Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Bilgin, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söylemişti.