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Sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek? Tarih belli oldu! Sözleşmeli memura kadro müjdesi

11.11.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli memurlar heyecanla kadro açıklamalarını bekliyorlar. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro konusunda kamu kuruluşlarıyla görüşmelerin devam ettiğini, görüşülen bir iki konu daha olduğunu aktarmıştı. Konu ile ilgili son dakika açıklaması ile kadro tarihi belli oldu. Peki, sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek?

Sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek? Tarih belli oldu! Sözleşmeli memura kadro müjdesi

Sözleşmeli personele ne zaman kadro verileceği merak ediliyor. Sözleşmeli personellerin heyecanla beklediği kadro açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin sözleşmeli memurların kadroya geçeceği tarihi duyurdu.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE NE ZAMAN KADRO VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz.’ dedi.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro konusunda kamu kuruluşlarıyla görüşmelerin devam ettiğini, görüşülen bir iki konu daha olduğunu söyledi.
Bazı kamu kuruluşlarının taleplerinin olduğunu kaydeden Bilgin, "Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" dedi.
Bilgin, taşeron konusunda ise "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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