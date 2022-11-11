Sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek? Tarih belli oldu! Sözleşmeli memura kadro müjdesi

Sözleşmeli personele ne zaman kadro verileceği merak ediliyor. Sözleşmeli personellerin heyecanla beklediği kadro açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin sözleşmeli memurların kadroya geçeceği tarihi duyurdu.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE NE ZAMAN KADRO VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz.’ dedi.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro konusunda kamu kuruluşlarıyla görüşmelerin devam ettiğini, görüşülen bir iki konu daha olduğunu söyledi.

Bazı kamu kuruluşlarının taleplerinin olduğunu kaydeden Bilgin, "Onları ele alıp, onların durumunu inceliyoruz. Sözleşmeliler kapsamında biliyorsunuz 500 bin civarında kişi yer almaktadır" dedi.

Bilgin, taşeron konusunda ise "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

