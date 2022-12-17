SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı!

Sözleşmeli personel ne zaman kadro çıkacağı ve çalışmanın kimleri kapsayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet dairelerinde sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmelerine dair çalışma konusunda açıklamada bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de öğretmenlerin de faydalanacağı 500 bine yakın personeli kapsayan sözleşmeliye kadro çalışması ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sözleşmeliye kadro çalışmasına ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada " 500 bine yakın kamuda, belediyelerde, bakanlıklarda çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B statüsüne göre çalışan sözleşmeli personelimizi kadroya geçirmenin hazırlığı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yaptığı açıklamada "Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışmanın teknik olarak bittiğini belirten Bakan Bilgin, "İrade Meclis'imizin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aralık ayının başlarında sözleşmeliye kadro çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada personellerin 3 yıl bu statüde çalışmış olması gerektiğini belirtip 1 yıl da aday memurluk süresi olacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamasında "Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor." ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır." diyerek konuşmasını sonlandırmıştı.

