FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı!

SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı!

17.12.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro çalışması ile ilgili son dakika gelişmeleri; yıl sonunun yaklaşması sebebiyle öğretmen, memur, sağlık personeli ve din görevlisi olarak kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİYE KADRO ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı!

Sözleşmeli personel ne zaman kadro çıkacağı ve çalışmanın kimleri kapsayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet dairelerinde sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmelerine dair çalışma konusunda açıklamada bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de öğretmenlerin de faydalanacağı 500 bine yakın personeli kapsayan sözleşmeliye kadro çalışması ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sözleşmeliye kadro çalışmasına ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada " 500 bine yakın kamuda, belediyelerde, bakanlıklarda çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B statüsüne göre çalışan sözleşmeli personelimizi kadroya geçirmenin hazırlığı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yaptığı açıklamada "Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde." ifadelerini kullandı.

s6

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışmanın teknik olarak bittiğini belirten Bakan Bilgin, "İrade Meclis'imizin." dedi.

s4

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Aralık ayının başlarında sözleşmeliye kadro çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada personellerin 3 yıl bu statüde çalışmış olması gerektiğini belirtip 1 yıl da aday memurluk süresi olacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." ifadesini kullanmıştı.

Açıklamasında "Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor." ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır." diyerek konuşmasını sonlandırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: 'Uzlaşmaya varacağız...'Son dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: 'Uzlaşmaya varacağız...'
EYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneriEYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneri
Asgari ücrette kritik tarih belli olduAsgari ücrette kritik tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
sözleşmeliye kadro

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."

Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."

Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!

Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!

EPDK’dan akaryakıt piyasası için yeni karar…

EPDK’dan akaryakıt piyasası için yeni karar…

Asgari ücret zammıyla birlikte 19 bin lira olacak!

Asgari ücret zammıyla birlikte 19 bin lira olacak!

Bu yöntem ile emekli maaşları yüzde 8 artacak…

Bu yöntem ile emekli maaşları yüzde 8 artacak…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.