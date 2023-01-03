SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA haberleri 3 Ocak 2023: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Sözleşmeliye kadro konusunda son dakika açıklaması bugün Ankara'da gerçekleştirilecek olan 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Sözleşmeliye kadro çalışmaları sonucunda kamu kurumlarında çalışan çok sayıda sözleşmeli personelin kadroya alınması bekleniyor. Birçok kişi internette, "Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...
Sözleşmelilere kadro konusunda detaylar bugün netleşecek.
Sözleşmeli personellerin merakla beklediği açıklama bugün 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz binleri ilgilendiren yeni hakları açıklaması bekleniyor.
Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.
Sözleşmeli olarak çalışmak isteyenler yani kadroya geçmeyi düşünmeyen kişilerin hakları görev bitene kadar korunacak.
Öte yandan 4 seneden az çalışan kişiler de bu süreyi doldurduklarında nakillerini gerçekleştirebilecekler.