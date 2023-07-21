SPK 4 halka arzı onayladı! İşte ATAKP, KALES, ASCE, FZGLY halka arzlarının detayları...

Borsa İstanbul'a olan ilgi halka arzlarla devam ediyor. Son olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün yayımladığı haftalık bültende Asce GYO (Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) halka arzına onay vermişti.

Geçen hafta halka arzı onaylanan Atakey Patates Gıda (ATAKP), Kale Seramik (KALES) ve Fuzul GYO'nun ise talep toplama tarihleri bugün sona eriyor. İşte ATAKP, KALES, ASCE, FZGLY halka arzlarıyla ilgili detaylar...

ASCE GARİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI (ASCE)

Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz yoluyla 560.000.000 TL olan mevcut sermayesini 99.000.000 TL artırarak 659.000.000 TL’ye çıkaracak

Asce Gayrimenkul Yatırım halka arzında böylece 165.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. 1 TL nominal bedelli paylar 12,6 TL sabit fiyattan satılacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak.

Asce'nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar TL olması beklenirken halka açıklık oranı %25,42 olacak.

FUZUL GYO (FZGLY)

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arz satış tarihleri 20-21 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

Fuzul GYO borsada “FZLGY” koduyla işlem görecek.

Fuzul GYO, 8,90 TL’den halka arz olacak.

Fuzul Gayrimenkul’ün halka arzı “Eşit Dağıtım” yöntemiyle gerçekleştirilecek ve payların %25,29’u halka açık olacaktır.

KALE SERAMİK (KALES)

Kaleseramik, halka arz kapsamında 20 - 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 gün süre ile paylarının satışını gerçekleştirecek.

Kaleseramik hissesi 25 TL’den halka arz olacak.

Kaleseramik hissesinin sembolü “KALES” olacak.

Satılacak olan paylar, şirket çalışanlarına ve bireysel yatırımcıya eşit dağıtılacak.

Kale Seramik şirketi 109,390,465 lot veriyor.

ATAKEY PATATES GIDA (ATAKP)

Atakey Patates halka arz tarihi 19-20-21 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

Hisse 39,50 TL’den halka arz olacak.

Atakey Patates hissesinin sembolü “ATAKP” olacak.

Atakey Patates halka arzının büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak açıklandı.

Atakey Patates’in halka arz açıklık oranı 20,3%’dir. Toplamda 22 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Atakey Patates’in pay dağıtımı “Bireysele Eşit Dağıtım” yöntemiyle yapılacak.



