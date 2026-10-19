SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifasını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini verdi

Borsa İstanbul'da yaşanan fon krizi sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifasını verdi.
MAHMUT SÜTÇÜ
Sütçü istifa gerekçesi olarak sağlık sorunlarını öne sürdü.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de emeklilik dilekçesini bugünden itibaren geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verdi.
OSMAN ÇELİK
Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
OSMAN ÇELİK VE İSKENDER BALCI
Soruşturmanın 4'üncü dalgasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan İskender Balcı'nın yurt dışına çıkarak Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. 28 Eylül'de Türkiye'ye dönüş yapan Balcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre görevden afların devamı da gelecek!
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