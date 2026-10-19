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SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifasını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini verdi

SPK Başkanı Mahmut Sütçü sağlık sorunları nedeniyle istifasını verdi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de emeklilik dilekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verdi. Çelik'in damadı fon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifasını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini verdi
Cansu Çamcı

Borsa İstanbul'da yaşanan fon krizi sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifasını verdi.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifasını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini verdi 1

MAHMUT SÜTÇÜ

GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Sütçü istifa gerekçesi olarak sağlık sorunlarını öne sürdü.

BAKAN YARDIMCISI EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de emeklilik dilekçesini bugünden itibaren geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verdi.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifasını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini verdi 2

OSMAN ÇELİK

DAMADI TUTUKLANMIŞTI

Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifasını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini verdi 3

OSMAN ÇELİK VE İSKENDER BALCI

KARADAĞ'A KAÇTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturmanın 4'üncü dalgasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan İskender Balcı'nın yurt dışına çıkarak Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. 28 Eylül'de Türkiye'ye dönüş yapan Balcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
SPK
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hepsinin de bir bahanesi var maşallah
Baska hic bir sorun olmadığından emin mi acaba?
Sağlık sorunu mu hahaha. Ne ala memleket
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