SPK’dan alım ve satıma kapalı fonlarla ilgili açıklama

SPK tarafından yapılan duyuruda, son dönemde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım ve satım yönünde kapalı bazı fonların işleme açılmasına ilişkin yanlış yönlendirmelerin yapıldığının görüldüğü ifade edildi.

SPK'DAN O FONLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Duyuruda, 17 Ekim’de alınan Kurul kararlarıyla; A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonları TEFAS’ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım ve satım yönünde işleme kapatılmış olduğu belirtildi.

TEFAS’TA VE TEFAS DIŞI DAĞITIM KANALLARI

Duyuruda, 30 Ekim’de yayımlanan Kurul Bülteni’ne atıfta bulunularak şunlar kaydedildi:

"A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerine öncelikli olarak başlanacağı, Bu fonların tasfiye süreci tamamlandıktan sonra, ilgili portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamında olmayıp TEFAS’ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım ve satıma kapanmış olan fonlarının tüm dağıtım kanallarında alım ve/veya satım yönlü olarak eşzamanlı işleme açılabileceği, işleme açılma tarihinin ve fon katılma payı alım/satım esaslarının fon portföy yapıları, likidite, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirleneceği ilan edildi.

Bu çerçevede, ilgili fonların TEFAS’ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında işleme açılabilmesi için A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye (Banka) başvurulması ve söz konusu başvuruların Banka tarafından Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır