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SPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay

22.03.2024 11:41
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Sermaye Piyasası Kurulu, IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arz başvurusunu onayladı. Birim pay fiyatı 10 lira olarak belirlenen IC Enterra Yenilenebilir halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar lira, halka açıklık oranının ise yüzde 20,03 olacağı öngörülüyor.

SPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay

IC Holding'in enerji sektöründeki 25 yıllık deneyimiyle faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, portföyünde toplam 9 hidroelektrik santrali bulunan, 388 megavat kurulu gücüyle geçen yıl 1 milyar 200 milyon kilovatsaat düzeyinde elektrik üreten IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı, Ak Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek.

Toplam 369 milyon 565 bin 717 nominal/adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 226 milyon 986 bin 323 nominal liralık kısmı sermaye artırımı, 142 milyon 579 bin 394 nominal liralık kısmı ise ortak satış yoluyla gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine işaret ederek, "Paris Anlaşması ve Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının aldığı pay giderek artıyor. Biz de enerji sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemizle ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, suyun, güneşin, rüzgarın gücüyle enerji üretirken dünyayı korumayı amaçlıyoruz. Şirketimiz için mevcut gelir kaynağı olan hidroelektrik santrallerinin (HES) yanı sıra yenilenebilir enerji portföyümüzü güneş, rüzgar santralleri ve enerji depolama yatırımlarıyla büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılok, şirketin kaynak çeşitliliği ve portföy büyüklüğü için yeni yatırımlar planladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, yatırımı devam eden 136 megavat elektriksel kurulu güç (MWm) kapasiteli Erzin-2 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) güneş enerjisi santrali (GES) ile izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerimize odaklanmış durumdayız. Yine önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan depolamalı rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve GES ön lisans çalışmalarımız da devam etmektedir. IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye'de ve dünyada enerji dönüşümüne katkı sağlamaya, tecrübemizi ülke sınırları dışına da taşımaya hazırız. Halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz."Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


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SPK arz halk
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