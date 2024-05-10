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SPK onayladı! Bir şirket daha halka arz oluyor, hisse bedeli belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 07:16
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SPK, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin ilk halka arzını onayladı. Pay başına 70 liradan halka arz oluyor.

SPK onayladı! Bir şirket daha halka arz oluyor, hisse bedeli belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin pay başına 70 liradan ilk halka arzına onay verdi. SPK bültenine göre, Kurul, Garanti Faktoring AŞ'nin 318 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Lider Faktoring AŞ'nin 135 milyon lira, Creditwest Faktoring AŞ'nin 60 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 775 milyon lira, ING Bank AŞ'nin 250 milyon dolar ve Ülker Bisküvi Sanayi AŞ'nin 550 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ'nin pay başına 70 liradan ilk halka arzını onayladı.
Öte yandan Logos Portföy Yönetimi AŞ’nin 7,5 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 32 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebini olumlu karşılandı.

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

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