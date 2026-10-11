Spot piyasada doğal gaz fiyatları (11 Ekim 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 329 bin 30 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 228 bin 616 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 155 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 226 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 112 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 197 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 859 bin 252 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 114 milyon 737 bin 134 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır