Spot piyasada doğal gaz fiyatları (16 Ekim 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 533 bin 358 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 862 bin 150 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 192 lira 11 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 132 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 151 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 232 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 663 bin 63 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 658 bin 50 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır