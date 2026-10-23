Spot piyasada doğal gaz fiyatları (23 Ekim 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 864 bin 725 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 355 bin 910 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 831 lira 60 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 447 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 823 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 840 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 157 milyon 706 bin 495 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 157 milyon 702 bin 677 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır