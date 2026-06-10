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Spot piyasada elektrik fiyatları (10 Haziran 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 104 lira 93 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (10 Haziran 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 52,4 azalarak 1 milyar 145 milyon 64 bin 429 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 104 lira 93 kuruş, en düşük 12.00'de 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1733 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1785 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük 240 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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