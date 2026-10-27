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Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Ekim 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 2 bin 874 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Ekim 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,05 azalarak 1 milyar 877 milyon 17 bin 121 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 400 lira, en düşük 03.00 ve 04.00'te 2 bin 874 lira 39 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 516 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 555 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 699 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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elektrik
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