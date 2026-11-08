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Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Kasım 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 590 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Kasım 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 105,5 artarak 2 milyar 110 milyon 688 bin 387 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 590 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 562 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 639 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 139 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik
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