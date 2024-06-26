SSK, Bağkur, memur emeklileri... 18 bin TL'ye kadar çıkmıştı, zamlı maaşların ardından onlar da artacak! Yüksek promosyon için SGK Uzmanı'ndan ipucu, o tarihi bekleyin!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyon farkıyla değişecek. Emekli promosyonları zamlı maaşlar öncesi 18 bin lirayken temmuz sonrası bankaların yeni bir güncelleme yapması da bekleniyor. SGK Uzmanı yüksek promosyon almak isteyen emekliler için temmuz uyarı yaptı.

Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, "Emeklilerimize 6 ayda bir maaş farkı olarak enflasyon verisi üzerinden güncellemeler yapılıyor. Dolayısıyla 2024 ilk yarıyılındaki enflasyon verisinin %25 civarında çıkacağını tahmin ediyorum." dedi.

TEMMUZ SONRASI ARTIŞ YAŞANABİLİR

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bu sebepten dolayı emeklilerimiz bankalar üzerinden bir araştırma yaparak daha yüksek tutarda promosyon ödemesi alabilirler.

Bankaların müşteri kapma amaçlı çeşitli programlar uyguladıklarını söyleyebilirim. Normal şartlarda promosyonlarda her altı aylık dönem için artış yapılması mümkündür. Temmuz enflasyon verisi netleştikten sonra maaş zamları yapılacağı için mutlaka süreci beklemek gerekli.”









