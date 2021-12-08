SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni kazanç! Çifte müjde bekleniyor

Ocaktaki zammı bekleyen emekliler için 2 yeni düzenleme gündeme geldi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem taban aylıkların asgari ücret seviyesine çıkarılmasını hem de seyyanen zam talep etti.

MÜJDE BEKLENİYOR

Son dönemde farklı meslek gruplarının maaşlarına yapılan iyileştirmeleri, emeklilerin de aylıklarında beklediğini vurgulayan TÜED Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasını talep ettiklerini belirterek, zor durumdaki emeklilerin umutla gelecek müjdeyi beklediğini söyledi.

Ergün, daha önce de taban aylıkların asgari ücrete eşitlenmesini gündeme taşımıştı. Asgari ücretin halen net 2 bin 825 lira olduğunu belirten Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı" açıklaması yapmıştı.

2 BİN TÜRK LİRASI FORMÜLÜ

En düşük emekli aylığı ödemesi 2019 yılında bin, 2020 yılında de bin 500 TL’ye yükseltildi. Temmuz zammıyla taban tutar ek ödeme dahil bin 626 TL’ye çıktı.

Taban aylık 2 bin TL’ye yükseltilirse maaşı 2 bin TL’nin altında olanların, asgari ücrete eşitlenirse de asgari ücretin altında kazancı olanların geliri artacak.

Taban emekli aylığının yükseltilmesi dul ve yetim aylıklarına da yansıyacak.

Kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında düzenlemeden yararlanacak.



