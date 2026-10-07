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Starbucks'ın "şekersiz" içecekleri davalık oldu

Starbucks’ın “şekersiz” olarak pazarladığı bazı proteinli latte ve matcha içeceklerinde 21 gram şeker bulunduğu iddiasıyla şirkete dava açıldı. Davacılar, ürün isimlerinin ABD’deki "şekersiz" etiketleme kurallarını ihlal ettiğini savunuyor.

Starbucks'ın "şekersiz" içecekleri davalık oldu
Cansu Çamcı

Dünyaca ünlü kahve devi Starbucks’ın "şekersiz” olarak pazarladığı bazı içecekler, içerdikleri şeker miktarı nedeniyle davalık oldu. ABD’de açılan davada, şirketin bazı proteinli latte ve matcha içeceklerinde porsiyon başına 13 ila 21 gram şeker bulunduğu ve bunun tüketicileri yanılttığı öne sürüldü.

ABD Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde cuma günü açılan davada, Starbucks’ın "Sugar-Free" olarak sunduğu 8 proteinli içeceğin venti boylarında 13 ila 21 gram arasında şeker bulunduğu belirtildi.

Davacılar, ürün isimlerinde kullanılan "Sugar-Free" ifadesinin ABD federal mevzuatındaki şeker içermeyen ürünlere ilişkin kurallara aykırı olduğunu iddia ediyor.

NBC'nin aktardığına göre dava, üç tüketici adına Seattle merkezli Hagens Berman hukuk firması tarafından açıldı. Tüketicilerin Kaliforniya, New York ve Washington eyaletlerinde Starbucks’ın söz konusu içeceklerinden satın aldığı belirtildi. Davacılar, ürünlerin adlandırılmasının yanlış ve yanıltıcı olduğunu, sorunun besin değerlerinin açıklanmaması değil, doğrudan “şekersiz” olarak pazarlanması olduğunu ileri sürdü.

STARBUCKS'TAN AÇIKLAMA: 'ŞEKER EKLEMİYORUZ'

Starbucks ise tüketicileri yanıltmadığını savundu. Şirket, proteinli içeceklerdeki şekerin protein takviyeli sütten geldiğini, içeceklere ayrıca şeker eklenmediğini belirtti. Şirket ayrıca aromalandırma için şekersiz şurup kullandığını açıkladı.

Starbucks’ın internet sitesinde pazartesi günü söz konusu içecekler “şekersiz” olarak tanımlanırken, her bir içeceğin içerdiği toplam şeker miktarının da belirtildiği ve ürünlerin ilave şeker kullanılmadan hazırlandığının ifade edildiği görüldü.

Starbucks ın "şekersiz" içecekleri davalık oldu 1

Şirket, yaptığı açıklamada proteinli içecekleri, şekersiz seçenekleri, kişiselleştirme imkanlarını ve besin değerlerini ürün duyuruları, menüler, pazarlama materyalleri, internet sitesi ve uygulaması üzerinden “tutarlı ve açık biçimde” paylaştığını belirterek davaya karşı mücadele edeceğini bildirdi.

Davacıların avukatı Steve Berman ise tüketicilerin genel sağlık, diyabet veya kan şekeri gibi çeşitli nedenlerle şekerden kaçınabileceğini belirterek, ürünlerin “şekersiz” olarak adlandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Dava, söz konusu içecekleri satın alan ABD’li tüketiciler adına tazminat talep ediyor. Ayrıca mahkemeden Starbucks’ın şeker içeren ürünlerde “şekersiz” ifadesini kullanmasının engellenmesi isteniyor.

Kaynak: Oksijen

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Starbucks dava
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