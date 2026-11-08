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'Şu an fiyatı yok' Limonda makas daha da açıldı

Tarlada kilosu 2 TL'ye alıcı bulamayan limon pazarda 40 TL, markette 60 TL'ye satılırken limondaki fiyat makasının daha da açıldığı kaydedildi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan "Şu an limonun fiyatı yok. Kim ne tutturursa" ifadelerini kullandı.

'Şu an fiyatı yok' Limonda makas daha da açıldı
Hande Dağ

Tarlada 2 TL'ye alıcı bulamayan limonun pazarda 40, markette 60 TL'ye kadar tırmandığı öğrenildi. Geçen ay üreticide 4, markette 42 lira olan limonda fiyat makası daha da açıldı.

Şu an fiyatı yok Limonda makas daha da açıldı 1

TGRT Haber'de yer alan haberde Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "1 lira, 2 lira, sıfır paraya, yani şu an ağaçta kaldı, limonlar ağaçta sarardı" şeklinde konuştu.

Tarlayla pazar arasındaki fiyat makasının açıldığı, üreticiden tezgaha ulaşana kadar fiyatların katlandığı aktarıldı. Mikrofon uzatılan bir kişi ise "Mal az olduğu zaman adam fiyatın üstüne koyup satıyor. Yani sen zarar etmişsin, zarar etmemişsin... Bu onun umurunda değil ki" dedi.

Şu an fiyatı yok Limonda makas daha da açıldı 2

"KİM NE TUTTURURSA..."

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise "Şu an limonun fiyatı yok. Kim ne tutturursa" ifadelerini kullandı.

Şu an fiyatı yok Limonda makas daha da açıldı 3

FARK KASIMDA DAHA DA AÇILDI

Haberde; limonun kilo fiyatının üreticide 2 liranın altına kadar indiği, ancak Ankara Yenimahalle'deki bir pazarda kilosunun 40 liradan satıldığı aktarıldı. Ekimde üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkı limonda görülmüştü. O fark Kasım'da daha da açıldı. Markette ise limonun kilo fiyatının 59 lira 95 kuruş olduğu vurgulandı.

Şu an fiyatı yok Limonda makas daha da açıldı 4

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan "Bahçeden sıfır paraya alsanız dahi bunun en azından 19-20 lira maliyeti var. Ürünü ağaçta kalan çiftçimize biz destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
limon fiyat
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