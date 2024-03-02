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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklanıyor: Herkes için kritik gün! Kasım 2022’den bu yana ilk kez...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.03.2024 10:55
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini duyuracak. Yılın ilk ayı için enflasyon yüzde 6,70 artış kaydetmişti. Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentisi de ortaya çıktı. Peki Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte TÜFE verisi tahmini ile haberin detayları…

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklanıyor: Herkes için kritik gün! Kasım 2022’den bu yana ilk kez...

TÜİK, Şubat ayı TÜFE verilerini yayımlayacak. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Şubat ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Peki enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ekonomistler enflasyon tahminlerini duyurdu. İşte detaylar…

ŞUBAT AYI ENLASYONU BELLİ OLUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı TÜFE verilerini 4 Mart Pazartesi günü bildirecek. Açıklama saat 10.00’da gelecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Ekonomistlerin Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı. Ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de Şubat’ta yüzde 42,46 oldu.

Böylece yıllık enflasyonun Kasım 2022’den sonra ilk kez en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞINDA TEMMUZ ZAMMI HESABI

Öte yandan enflasyon rakamları Memur, memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları üzerinde kritik öneme sahip. Milyonlarca kişi Temmuz zammı için hesaplamalara şimdiden başladı. Eğer enflasyon beklentiler dahilinde gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden 11,01'lik zammı cebe koyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKINI GARANTİLEYECEK

Memur ve memur emeklisinin ise 2024 yılının ikinci yarısı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Başka bir deyişle, Ocak-Haziran (Haziran dahil) arasındaki enflasyon yüzde 10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacak. Yani memur ve memur emeklisi de beklentiler dahilinde gelebilecek enflasyon rakamları karşısında yüzde 10'luk zammı daha ikinci aydan garantileyecek.


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Enflasyon
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