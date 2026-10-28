Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, gıdalarda uygunsuzluk yapan markalar tek tek ifşa edilmeye devam ediyor. Son olarak Bakanlık yeni 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listelerini yayımladı. 27 Ekim 2026 tarihli listelerde pek çok farklı markalardaki uygunsuzluklar marka ve firma adıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılırken özellikle sucukta domuz eti tespit edilmesi dikkat çekti.

DAHA SUCUKTAN DOMUZ ETİ ÇIKTI

Bakanlığın son paylaştığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde sucuktan kıymaya, kavurmadan lahmacun harcına, toz bibere kadar pek çok ürün yer aldı. Özellikle Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Etçiler Et Ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Hacı Kemal markalı dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildiği paylaşıldı.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

Diğer yandan 'Taklit Veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi de yayınlandı. 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' ile ilgili listede yoğurttan tereyağına, sucuktan köfteye, cantık harcında Adana kebaba, kıymadan lahmacun harcına, zeytinyağından bala pek çok ürünün yer aldığı görüldü. Markalar ve uygunsuzluk nedenleri tek tek sıralandı.

'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' ile ilgili listede ise farklı farklı markalardan kaşar peyniri, eritme peynir ve tereyağı gibi ürünler bulunduğu görüldü.