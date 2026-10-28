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Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listelerini yayımlamaya devam ederken son listeye markalar yine ifşa oldu. Özellikle bir markanın dana sucuk diye satılan ürününde domuz eti tespit edildi.

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, gıdalarda uygunsuzluk yapan markalar tek tek ifşa edilmeye devam ediyor. Son olarak Bakanlık yeni 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listelerini yayımladı. 27 Ekim 2026 tarihli listelerde pek çok farklı markalardaki uygunsuzluklar marka ve firma adıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılırken özellikle sucukta domuz eti tespit edilmesi dikkat çekti.

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu 1

DAHA SUCUKTAN DOMUZ ETİ ÇIKTI

Bakanlığın son paylaştığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde sucuktan kıymaya, kavurmadan lahmacun harcına, toz bibere kadar pek çok ürün yer aldı. Özellikle Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Etçiler Et Ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Hacı Kemal markalı dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildiği paylaşıldı.

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu 2

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

Diğer yandan 'Taklit Veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi de yayınlandı. 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' ile ilgili listede yoğurttan tereyağına, sucuktan köfteye, cantık harcında Adana kebaba, kıymadan lahmacun harcına, zeytinyağından bala pek çok ürünün yer aldığı görüldü. Markalar ve uygunsuzluk nedenleri tek tek sıralandı.

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu 3

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu 4

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu 5

'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' ile ilgili listede ise farklı farklı markalardan kaşar peyniri, eritme peynir ve tereyağı gibi ürünler bulunduğu görüldü.

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu 6

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı sucuk domuz eti Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bunlara yapanlar hapis cezası yok ki yazıyorlar cezayı bırakıyorlar. İdam cezası gelse çok iyi olacak. Ha bir insanı tabanca ile vurmussun, ha yavaş yavaş öldürmüssün hepsi aynı aslında.
Cezalar caydırıcı değil. Listede onlarca Firma var. Halk sağlığıyla oynayanlara Hapis cezası olmalı
Hacı Kemal'in kemiklerini sızlattınız.
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