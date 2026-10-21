SunExpress 2026'nın ilk 9 ayında yaklaşık 12,5 milyon yolcu taşıdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2026'yı geçen yıla benzer seviyede yaklaşık 16 milyon yolcuyla tamamlamayı öngören SunExpress, jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek artışın ardından koltuk kapasitesini pazar koşullarına göre düzenleyerek aynı dönemde doluluk oranını yüzde 84'ten yüzde 86'ya yükseltti.

Nisan-eylül dönemini kapsayan 2026 yaz sezonunda şirket, Türkiye ile ana pazarını oluşturan Almanca konuşulan ülkelerden Almanya, Avusturya ve İsviçre arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 6,5 milyon yolcu taşıdı.

SunExpress, 2026-2027 kış sezonu için yaklaşık 4,5 milyon koltuk kapasitesi sunuyor.

Avrupa ile Türkiye arasında hava ulaşımında köprü görevi üstlenen şirket, söz konusu dönemde Almanya'dan Türk Rivierası ve Anadolu'ya seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 80'ini taşımayı öngörüyor.

Türkiye, kış aylarında ziyaretçilere aile ve arkadaş ziyaretlerinin yanı sıra golf, hiking, bisiklet sporları ile kültür ve gastronomi turizmi açısından da seçenekler sunuyor.

SunExpress, 2027 yaz sezonunda yeni rotaları da hizmete sunacak.

Bu kapsamda Muğla'nın Dalaman ilçesinden Almanya'nın Hannover kentine ve Avusturya'nın başkenti Viyana'ya, Bodrum'dan Almanya'nın Köln kentine, Antalya'dan Almanya'nın Weeze ve Kazakistan'ın Almatı kentlerine, İzmir'den ise Kazakistan'ın başkenti Astana, Romanya'nın başkenti Bükreş ve Moldova'nın başkenti Kişinev'e direkt seferler düzenleyecek.

Şirket, bu ay seferlere başladığı Dalaman ile Almanya'nın Leipzig kenti arasındaki hattını, 2027 yaz sezonunda da sürdürmeyi planlıyor.

Filosunda 86 uçak bulunan SunExpress, filo modernizasyon programı kapsamında 2027'de 11 yeni uçağı teslim almayı hedefliyor.

Şirketin Boeing'e verdiği mevcut siparişler kapsamında teslim alacağı toplam 64 uçak bulunuyor.

SunExpress, yeni uçakların filo kapasitesini artırmak veya mevcut filosunu yenilemek amacıyla kullanılmasına pazar koşullarına göre karar verecek.

Bu yaklaşım, şirketin değişen koşullara göre filo planlamasında esnekliğe sahip olmasını destekleyecek.

"MİSAFİRLERİMİZ İÇİN YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Marcus Schnabel, söz konusu dönemdeki performanslarının, zorlu koşullara rağmen Türkiye'ye yönelik seyahat talebinin seyrini koruduğunu gösterdiğini belirtti.

Schnabel, yürüttükleri çalışmalarla sürdürülebilir büyümelerini desteklerken, Almanca konuşulan ülkelerle Türkiye arasındaki önde gelen tatil hava yolu konumlarını da güçlendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doluluk oranlarımızın yanı sıra, ana pazarlarımızda yaz sezonunda talebin olumlu seyretmesi ve 2027 yılına yönelik erken rezervasyonlardaki istikrarlı tablo, planlarımız doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Aynı zamanda misafirlerimiz için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Uçuş ağımızı genişletiyor, filomuzu yeniliyor ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır