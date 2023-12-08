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Sur Tatil Evleri GYO halka arz ne zaman? Sur Tatil Evleri GYO kaç lot verir? SURGY hisse fiyatı

08.12.2023 08:17 | Son Güncelleme:
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Sur Tatil Evleri GYO halka arz oluyor. SPK tarafından halka arzı onaylanan SURGY hisse kodu ile halka arz edilen hisselerin fiyatı merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Sur Tatil Evleri GYO halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sur Tatil Evleri GYO kaç lot verir? İşte SURGY hisse fiyatı...

Sur Tatil Evleri GYO halka arz ne zaman? Sur Tatil Evleri GYO kaç lot verir? SURGY hisse fiyatı

Sur Tatil Evleri GYO halka arz talep toplama tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. SPK tarafından halka arzı onaylanan Sur Tatil Evleri GYO, borsayı yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer aldı. SURGY için 49,18 TL sabit fiyatla talep toplanıyor. İşte Sur Tatil Evleri GYO halka arz talep toplama tarihleri ve detaylar...

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SUR TATİL EVLERİ GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Sur Tatil Evleri GYO halka arz talep toplama işlemleri 7 Aralık 2023 Perşembe günü itibarıyla başladı.

Sur Tatil Evleri GYO halka arz talep toplama işlemlerinde son gün 8 Aralık 2023 Cuma günü olarak açıklandı.

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SUR TATİL EVLERİ GYO HALKA ARZ FİYATI

Sur Tatil Evleri GYO halka arz fiyatı 49,18 TL olarak belirlendi.

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SUR TATİL EVLERİ GYO HALKA ARZ EŞİT, Mİ ORANSAL MI?

Sur Tatil Evleri GYO halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

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SUR TATİL EVLERİ GYO KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

  • 2.1 Milyon katılım ~ 18 Lot (885 TL)

  • 2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (737 TL)

  • 2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (639 TL)

  • 3.3 Milyon katılım ~ II Lot (540 TL)

  • 3.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (491 TL)

  • 4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (442 TL)

  • 4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (393 TL)

  • 4.9 Milyon katılım~7 Lot (344 TL).

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