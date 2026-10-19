Süresiz nafakada yeni dönem kapıda! Mevcut ödemeler de değişebilir

Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin yeni düzenlemede gözler hükümetin hazırladığı modele çevrildi. Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemede nafaka ödemelerine süre sınırı getirilmesi, hakime geniş takdir yetkisi tanınması ve mevcut nafaka yükümlülükleri için geçiş hükümlerinin uygulanması öngörülüyor.

NAFAKA SÜRESİ EVLİLİĞİN SÜRESİNE GÖRE BELİRLENECEK

Süresiz nafaka uygulaması, boşanan erkekler ve boşanmış biriyle evlenen kadınların şikayetleri arasında yer alırken, Anayasa Mahkemesinin 30 Eylül'de aldığı kararın ardından gözler yeni düzenlemeye çevrildi. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen modelle nafaka ödemelerine süre sınırı getirilmesi planlanıyor.

Avukat Mustafa Zafer'in aktardığı bilgilere göre, yeni düzenlemede nafaka süresi en az 3 yıl olacak. Evliliğin başladığı tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar 10 yıllık bir sürenin geçmesi halinde nafaka alacaklısına ödenecek nafakanın en fazla 5 yıl sürmesi öngörülüyor.

Zafer, düzenlemeyle birlikte hakimlere geniş bir değerlendirme alanı tanınacağını belirterek, “Söz konusu düzenleme kapsamında hakime son derece geniş bir takdir yetkisi verilecek” dedi.

KADININ SOSYOEKONOMİK DURUMU DA DİKKATE ALINACAK

Yeni modelde hakimlerin, kadının sosyoekonomik durumunu göz önünde bulundurarak nafaka sürecinde esneklik sağlayabilmesi bekleniyor. İhtiyaç duyulması halinde devlet yardımının da devreye girmesi planlanıyor. Böylece nafaka süresine ilişkin değerlendirmelerde kişinin ekonomik koşullarının da dikkate alınması öngörülüyor.

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri ise yalnızca yeni nafaka kararlarıyla sınırlı kalmaması. Hazırlanan modelin, halihazırda devam eden nafaka ödemelerini de kapsaması gündemde.

MEVCUT NAFAKA BORÇLULARI İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ

Yeni düzenlemenin mevcut nafaka yükümlülüklerine nasıl uygulanacağı konusunda geçiş hükümlerinin devreye alınması öngörülüyor. ATV yayınına konuşan Avukat Mustafa Zafer, 10 yıl süren evliliklerde nafaka süresinin 5 yıl olarak belirlenmesi halinde mevcut borçlular için de bir geçiş süreci uygulanacağını ifade etti.

Zafer, bu kapsamda nafaka borçlusunun yükümlülüğünün sona ermesine ilişkin süreci şöyle anlattı:

“Yani 10 yıl boyunca evliliği devam etmiş olan bir evlilikte nafakanın 5 yıl süreceği yeni düzenleme kapsamında yasalaşması halinde geçiş hükümleriyle beraber nafaka borçlusunun 1 yıl daha nafaka alacaklısına borcunu ödemesi suretiyle nafaka yükümlülüğünden kurtulması öngörülmektedir.”

Yeni modelin yasalaşması halinde, mevcut nafaka ödemelerinin hangi koşullarda ve nasıl sona ereceği geçiş hükümleri çerçevesinde şekillenecek.