HGS geçiş ücretleri nedeniyle yaşanan mağduriyetlere yenileri ekleniyor. Sürücüler, borçlarından ancak icra takibiyle haberdar olduklarını belirtirken, artan şikâyetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da harekete geçti.

Sosyal medyada paylaşılan belgeler ve Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) mağdurların anlattıkları tartışmayı daha da büyüttü. Vatandaşların tuzak olarak adlandırdıkları süreç, HGS’nin geçiş ücretini tahsil edememesiyle başlıyor. Sürücünün hesabında yeterli bakiye bulunmasına rağmen gişelerde okuma hatası yaşanıyor.

Sürücüye yasal cezasız ödeme süresi olan ilk 15 gün içinde SMS gönderilmiyor, borç e-Devlet sisteminde de görünmüyor. Geçiş ücretinin yasal sınırlar çerçevesinde dört katına çıkarılmasının ardından borç, hukuk bürolarına devrediliyor. Borcunun hızla katlandığından haberi olmayan vatandaş, süre dolduktan sonra yüksek icra dosyalarıyla karşılaşıyor. Küçük miktarlardaki geçiş ücretleri, faiz, dosya masrafı ve avukatlık ücretleriyle katlanıyor. Sürücülerin 54,5 liralık geçiş ihlallerinde borç yüzde 3.857 artışla 2 bin 157 liraya, icrada yüzde 974,8 artışla 26 bin 495 liraya çıkıyor. Vatandaşların “uygulama bilinçli bir gelir kapısına dönüştürüldü” tepkileri artınca, Ulaştırma Bakanlığı düğmeye bastı.

“13 BİN LİRALIK ÜCRETİ 76 BİN LİRA OLARAK ÖDEDİM”

Sosyal medyada paylaşılan belgeler, yüksek tutarları gözler önüne serdi. Gaziantep’te araç kiralama şirketinde çalışan Behçet Tacirli, 13 bin liralık otoyol geçiş ücretinin yaklaşık 76 bin liraya yükseldiğini, aracına haciz konulabildiğini ve banka hesaplarına bloke uygulanabildiğini söyledi. Bir başka vatandaş, 54 lira 50 kuruşluk geçiş ihlali nedeniyle 2 bin 157 lira ödeme yapmak zorunda kaldığını söyledi. Öncesinde mesaj gönderilmediğini anlatan mağdur Bahadır T. 210 liralık geçiş borcunu 4 bin 200 lira olarak ödemek zorunda kaldığını aktardı.

Nefes gazetesinden Merve Şişman’ın haberine göre; CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, çok sayıda vatandaşın şikâyetinin ulaştığını belirterek, “Otoyol şirketlerinin tahsilat uygulamalarının ve hukuk bürolarıyla ilişkilerinin aydınlatılması gerekiyor” dedi.

URALOĞLU: “SMS’LE VE E-DEVLET’TE BİLDİRİYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS şikâyetlerindeki artışın plaka sorgulama sisteminin değişmesinden kaynaklandığını söyledi. KVKK başvurusu üzerine herkesin istediği aracın geçiş bilgilerine ulaşabildiği eski sistem kaldırılırken, yeni uygulamada sorgulamayı yalnızca yetkilendirilmiş kişiler e-Devlet üzerinden yapıyor. HGS mağduriyeti yaşayan vatandaşlara kapılarının açık olduklarını belirten Uraloğlu, KGM koordinasyonunda otoyol işletmecileriyle sistemin ele alınacağı bir toplantı yapılacağını açıkladı. Uraloğlu, “SMS’le ve e-Devlet’te bildiriyoruz” diye konuştu.