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Süt ürünlerine yüzde 32 zam kararı! 15 Mayıs’tan sonra…

09.05.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketiciye bir kötü haber de süt ürünlerinden geldi. Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatını 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 32 zamla litre başına 7,50 TL olarak belirledi. Gelen bu zamla süt üreticileri az da olsa rahatlasa da tüketiciyi yine zor günler bekliyor. İşte süte gelen zam haberi ile ilgili tüm detaylar…

Süt ürünlerine yüzde 32 zam kararı! 15 Mayıs’tan sonra…

Son dakika haberine göre çiğ süt fiyatına zam geldi. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7,50 TL/Litre olarak yükseltti. Süt ürünleri üreticileri bu artışın nihai ürünlere yüzde 30 zam olarak yansıyacağını ve tüketimde düşüş beklediklerini dile getiriyorlar.

Çiğ süt ve yem paritesinin 1,30 TL civarında olması konusunda üreticinin beklentisi olduğunu aktaran Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, son süt zammı ve devletin verdiği destek ile bunun 1,28’e ulaştığını söyledi. Süt üreticisinin zarar etmeyeceği ve şu anki yem fiyatlarıyla az da olsa para kazanabileceği bir ortamın oluştuğunu kaydeden Çallı, “Böylece belirlenen yeni fiyatın özellikle zarar eden üreticinin hayvanını kesime yönlendirmesinin önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Üreticiler için sürdürülebilir bir fiyat oldu” dedi. Çiğ süt fiyatının 20 kuruş devlet desteğiyle 7,70 liraya yükseldiğin belirten Çallı, “Çiğ fiyatındaki artış, süt ürünleri fiyatlarını yüzde 20-27 arasında yükseltecektir. Dolayısıyla süt ürünlerinde fiyat artışları sürecek” diye konuştu.

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‘HESAPTA OLMAYAN MALİYET ARTIŞI OLDU’

Dünya gazetesinin haberine göre; Şu an da yem fiyatının ortalama 6 lira civarında olduğunu aktaran Çallı, süt üreticilerinin hasat dönemlerinde yem bitkisini kontrat altına alması gerektiğine dikkat çekti. Çallı, “Kimsenin beklemediği Rusya - Ukrayna savaşı yem maliyetlerimiz hiç ummadığımız bir şeklinde yükseltti. Bu artışları üretici ve sanayici olarak tahmin etmiyorduk. Hesapta olmayan maliyet artışı oldu” şeklinde konuştu.

YÜZDE 32 ZAM GELDİ

Ulusal Süt Konseyi’nin soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını yaklaşık yüzde 32 zamla litre başına 7,50 lira olarak belirlediğine dikkat çeken Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Yeni fiyat 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak. Bu gelişme de doğal olarak önümüzdeki günlerde süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine neden olacak. Ana hammaddesi süt olan tüm ürünlerde de aynı oranda fiyatlar yükselecektir.

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ÜRETİCİLER TÜKETİMİN DÜŞMESİNDEN TEDİRGİN

Artan maliyetler ile yükselen fiyatlar, tüketicilerin alım gücünü zorlayacaktır. Kaliteli, güvenilir gıdaya erişim ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorlaşabilir. Bu da kaliteden ödün vermeyen üreticiler için satış kaybına neden olabilir” diye konuştu. Gürova Süt Ürünleri sahibi Nevzat Aydın, 7 Aralıkta sütün fiyatının 3,20 lirayken şu an devlet desteğiyle birlikte 7,70 liraya yükseldiğini söyledi. Son zammın yoğurt ve ayran gibi ürünlerin fiyatlarına hemen yansıyacağını belirten Aydın, “Ezine peynir gibi diğer ürünlerinde yapılan bağlantılar ve elde bulunan stoklardan dolayı fiyatlara hemen yansımayacak. Çiğ sütteki fiyat artışının tüm ürünlerde yüzde 30 zam olarak yansıması bekleniyor. Nihai tüketicinin belli bir alım gücü var ve 1 kilo peyniri 120 liradan satın alması çok zor. Üretici olarak ürünü nasıl satacağız diye bizim de moralimiz bozuk” dedi.


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