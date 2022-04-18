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Suwen halka arz sonuçları nasıl? Suwen hisse ne zaman işlem görecek?

18.04.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suwen halka arz sonuçları belli oldu. Suwen hisse ne zaman işlem görecek, hisse kodu nedir? Suwen halka arz işlemi 13-15 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Borsa İstanbul'un yeni üyelerinden Suwen halka arzında sonuçlar duyuruldu. Halka arzda, toplam 71 bin 659 yatırımcıdan, halka arz edilen payların 3,52 katına denk gelen 1,49 milyar TL nominal değerli pay talebi geldi.

Suwen halka arz sonuçları nasıl? Suwen hisse ne zaman işlem görecek?

Suwen halka arz sonuçları nasıl? Suwen hisse ne zaman işlem görecek? Suwen halka arz sonuçları gündemde aratılan konuların başında geliyor. 13-15 Nisan tarihlerinde tamamlanan Suwen halka arz işleminde yatırım payları ve talebi belli oldu. Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmazken Suwen halka arz sonuçları nasıl?

SUWEN HALKA ARZ SONUÇLARI NASIL?

Borsa İstanbul'un yeni üyelerinden Suwen'de halka arzdan 425,5 milyon TL elde edildi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 13-15 Nisan tarihleri arasında yapılan talep toplama işlemlerinde halka arz fiyatı 18,50 TL olurken, halka arz edilen 23 milyon TL'lik nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

Halka arzda, toplam 71 bin 659 yatırımcıdan, halka arz edilen payların 3,52 katına denk gelen 1,49 milyar TL nominal değerli pay talebi geldi.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 4,40 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,59 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,88 katı talep geldi.

Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.

SUWEN HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Suwen hisselerinin Borsa İstanbul'da 18-19 Nisan tarihlerinde işlem görmesi bekleniyor.


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